Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI hat das Digitalbarometer zur Cybersicherheit 2022 vorgelegt. In der Bürgerbefragung kam heraus: viele Nutzerinnen und Nutzer nehmen es mit den einfachsten Schutzmechanismen im Netz nicht ernst. Das schaue ich mir mal im Detail an und ich will auch Lösungen finden, damit Cybersicherheit ernster genommen wird.