In der Ukraine rollen wieder Panzer, fliegen Raketen, sterben Menschen. Aus dem verbalen Säbelrasseln der vergangenen Monate und Jahre ist ein Krieg geworden. Der Konflikt wird aber nicht nur auf dem Schlachtfeld mit allerlei klassischem Kriegsgerät ausgetragen. Stichwort Cyberwar, die virtuellen Scharmützel. Der Krieg im Cyberspace, nicht nur in der Ukraine oder in Russland sondern weltweit.