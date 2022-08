Am 1. September sollte es in Deutschland mit dem elektronischen Rezept losgehen. Das Rezept für Medikamente bspw. gibts dann digital, z.B. auf dem Smartphone. Aber der Start des eRezepts ist geplatzt - Datenschutzprobleme, mal wieder. Das Hin und Her zeigt, wie Deutschland an der Digitalisierung im Gesundheitswesen krankt. Die Abläufe sind zäh und gähnend langsam, immer wieder stolpern die Akteure über Datenschutzpannen und Datenlecks.