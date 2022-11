„The bird is freed“ hat der Multimilliardär Elon Musk in der vergangenen Woche getwittert. Damit kommentierte er - wie gewohnt etwas kryptisch und mit viel Raum für Interpretation - die Übernahme von Twitter für schlanke 44 Milliarden Dollar. Was will Elon Musk mit Twitter anstellen, warum hat er die Plattform übernommen und welche Konsequenzen hat das für Nutzerinnen und Nutzer?