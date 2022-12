Jeder in der Europäischen Union soll ab dem nächsten Jahr eine digitale Identität bekommen können, die sog. EUid. In dieser Woche hat der Online-Ausweis eine weitere wichtige Hürde genommen, der EU-Rat hat den Plänen der Kommission zugestimmt. Was ist die EUid und warum laufen Datenschützer und Bürgerrechtler Sturm dagegen?