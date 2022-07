Die Bundesinnenministerin Nancy Faeser will effektiver gegen Cyberangriffe vorgehen und hat in dieser Woche die neue Cybersicherheitsagenda vorgestellt. Wichtigster Punkt: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) soll zu einer Zentralstelle ausgebaut werden. Cybersicherheit soll Bundes- und nicht mehr Ländersache sein. Auch das BKA soll neue Kompetenzen bekommen. Doch die stehen in der Kritik. Sicherheitsexperten befürchten, dass dadurch die Cybersicherheit sogar eher noch gefährdet wird.