Neue Spielregeln für Facebook, Google, YouTube und Co.

Es gibt bald neue Spielregeln für die großen Online-Plattformen. Sie bekommen eine Art neues Grundgesetz vorgesetzt, mit neuen Regeln, an die sie sich halten müssen. Die Rede ist vom Digital Services Act, also vom Gesetz über digitale Dienste. Die EU hat sich gerade erst darauf geeinigt. Was verändert das Gesetz und bringt es uns Nutzern tatsächlich etwas?