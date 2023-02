Einen riesigen Hype hat sie ausgelöst, die künstliche Intelligent ChatGPT von OpenAI. Spielend leicht kann man mit dem Chatbot zum Beispiel Texte erstellen lassen, zu allen Themen dieser Welt. Und die Texte sind teilweise so gut, dass sie Professoren mit einer eins benoten würden. Aber nun steht die Frage im Raum, ob Studierende und auch Schüler sie für Täuschungsversuche missbrauchen könnten. Außerdem haben Forscher analysiert, wie viel Rassismus und Fake News in dem steckt, was ChatGPT ausspuckt. Vor welche großen Herausforderungen stellt uns dieses neue und innovative KI-System?