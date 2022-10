Vor etwa einem Jahr hat Mark Zuckerberg Facebook in Meta umbenannt und angekündigt, ein so genanntes Metaversum aufzubauen. Also eine riesige virtuelle Welt, in der vieles möglich ist: Shoppen, Arbeiten, Freunde treffen, Konzerte besuchen. Zurzeit aber hat der Meta-Konzern vor allem finanzielle Probleme, der Aktienkurs ist stark eingebrochen. Wie wahrscheinlich ist es also, dass wir uns schon bald in einem Metaversum tummeln werden? Wird sich diese virtuelle Welt wirklich durchsetzen können?