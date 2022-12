Die Katastrophe im Ahrtal 2021 hat gezeigt, dass Warnsysteme in Deutschland erhebliche Mängel haben. Viele Menschenleben hätten gerettet werden können, wenn sie früher und effizienter vor den Fluten gewarnt worden wären. Am Donnerstag dem 08.12. soll am sogenannten Warntag getestet werden, ob Deutschland das nicht besser kann. Cell Broadcast ist das Stichwort. Wir erklären, wie's funktioniert.