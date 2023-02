VR-Brillen ermöglichen es uns, dass wir uns in einer 3D-Welt virtuell bewegen können. Was derzeit vor allem in Computerspielen genutzt wird, ist längst in der Arbeit von Polizei und Justiz angekommen. Etwa, um Tatorte virtuell begehen zu können. Oder schwere Unfälle nachzukonstruieren, wie gerade erst ein tödlicher Raser-Unfall in Wiesbaden. Aber wie genau funktioniert das?