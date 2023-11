Der Herbst ist da. Und jetzt? Heizung an oder Heizung aus, um Energie zu sparen? Heizung runterdrehen, Warmwasser in der Dusche nur kurz, Licht ausschalten. Das haben wir früher schon gelernt, doch durch die steigenden Energiepreise ist genau das im letzten Jahr wieder topaktuell geworden. Auch für eine Familie aus Südhessen.

Familienvater Christian, seine Frau Alex, die beiden Söhne und Hund Numi wohnen in einem gemütlichen Altbauhaus auf 165 Quatdratmeter. Auch hier macht man sich Gedanken über den kommenden Winter. Mutter Alex meint, sie haben eine ältere Gasheizung, können aber auch den Holzofen nutzen und heizen so an richtig kalten Tagen zu. Ihr Mann Christian ergänzt: “Es ist halt ein ungedämmter Altbau, nicht mit einem Neubau zu vergleichen.“

Im Energiesparhaus muss weniger geheizt werden

Ein Neubau ist in der Regel energieeffizienter und kann helfen, die Energiekosten möglichst gering zu halten. In der Straße von Alex und Christian wohnen einige Familien in solchen Energiesparhäusern. Da ist das zusätzliche Heizen mit Holzofen gar nicht nötig. Eine Nachbarin bestätigt sogar, dass im modernen Haus nur die unteren Räume beheizt seien, oben wäre das nicht notwendig.

Die Neubau-Bewohnerin lebt zusammen mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. 2017 hat sich die Familie beim Hausbau für das Heizen mit einer Wärmepumpe entschieden und ist damit nach wie vor sehr zufrieden: “Weil das ökologisch sinnvoll ist, außerdem zukunftssicher und unabhängiger“ – so der Familienvater.

Die Solaranlage auf dem Dach hat einiges verändert

Von der Gaskrise war die Familie durch ihre Wärmepumpe eher nicht betroffen. Trotzdem gab es ein Umdenken: “Wir haben uns auf Solar konzentriert und installiert. Das ist ein ganz großer Aspekt, über den wir uns vorher eher weniger Gedanken gemacht haben. Seit wir Solar auf dem Dach haben, brennt manchmal das Licht nicht so lange wie davor. Oder man schaltet erst dann die Waschmaschine ein, wenn die Sonne zum Beispiel scheint.“

Bei Christian und Alex im Altbau mit ihrer Gasheizung ist die Energiekrise nicht spurlos vorbeigegangen. Familienvater Alex meint, die Kosten haben sie deutlich gespürt, wie jeder andere auch. Aber schon vor der Krise habe die Familie versucht Energiekosten zu sparen. Zum Beispiel, in dem Familienvater Christian regelmäßig den Gasanbieter wechselt. Jetzt möchte es der gelernte Ingenieur noch genauer wissen. Bewaffnet mit Wärmesensoren geht es der Heizung an den Kragen: “Ich funke mir die Daten in eine kleine Datenbank und mache eine Auswertung. Dann wird es interessant. Wie heiß ist das Wasser, was da durchs Haus gepumpt wird? Und kann das auch eine Wärmepumpe abdecken?“

Altbaubesitzer Christian wäre eine Hybridlösung am liebsten

Früher oder später komme man um eine Wärmepumpe wohl nicht mehr herum, meint Christians Frau Alex. Dem wäre eine Art Hybridlösung allerdings lieber. Er würde das Haus gerne mit einer Wärmepumpe heizen und nur in den kalten Monate mit einer Gasheizung zuheizen.