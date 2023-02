An der türkisch-syrischen Grenze: Die Lage am fünften Tag

Podcast An der türkisch-syrischen Grenze: Die Lage am fünften Tag

Mit jedem Tag steigt die Anzahl der Opfer und schwindet die Hoffnung noch Überlebende zu finden. Besonders schlimm ist die Lage in Nordsyrien. Wir haben mit Oliver Hochedez von Malteser International gesprochen. Er ist in Kilis, einer türkischen Stadt direkt an der Grenze zu Syrien.