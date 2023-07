Es hat kaum geregnet in den letzten Wochen. In Hessens Wäldern spitzt sich die Lage zu. In diesem Jahr hat es schon rund 40-mal gebrannt. Christoph von Eisenhart Rothe, Landesgeschäftsführer der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, erklärt, warum die Flächen schnell wieder bewaldet werden müssen.