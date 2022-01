Die Schulen bleiben offen! Das haben die der Kultusminister aller Bundesländer in dieser Woche beschlossen. So starten ab Montag auch in Hessen die Schulen wieder im Präsenzunterricht. Gleichzeitig steigen in immer mehr hessischen Regionen die Infektionszahlen mit dem Coronavirus rasant. Stehen wir in den Schulen also vor einer unaufhaltsamen Omikron-Infektionswelle? Und wie sind die Schulen darauf vorbereitet? Ein Gespräch mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz von der CDU.