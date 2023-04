Die Lage zwischen China und Taiwan ist im Moment besonders angespannt. Die Äußerungen des französischen Präsidenten Macron zu Europas Rolle im Konflikt haben zu ganz unterschiedlichen Reaktionen geführt. Viele Politiker haben Kritik geäußert. So auch der SPD-Außenpolitiker Metin Hakverdi, der im Gespräch mit hr-iNFO erklärt, was ihn daran so stört.