Die Hamas haben am Wochenende Israel angegriffen. Die Regierung hat daraufhin offiziell den Kriegszustand erklärt. Mehr als tausend Menschen sollen bis dato in dem Angriff ums Leben gekommen sein. Wie es zu diesem schweren Angriff der Hamas kommen konnte, ordnet Stephan Stetter, Politikwissenschaftler an der Universität der Bundeswehr in München ein.