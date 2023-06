In diesen Tagen wird viel über die Fernwärme gesprochen. In Ländern wie Dänemark werden damit schon viele Haushalte mit Energie versorgt. In Deutschland steckt das Verfahren noch in den Kinderschuhen. Was fehlt und warum diese Technik auch nicht immer Sinn macht, erklärt Volker Quaschning, Energie-Experte an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin.