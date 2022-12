In Krankenhäusern sollen künftig wieder medizinische statt wirtschaftliche Aspekte im Vordergrund stehen. So will es zumindest Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Eine Expertenkommission der Bundesregierung hat jetzt ein entsprechendes Konzept für eine Reform der Krankenhäuser präsentiert. Unter anderem sollen die Fallpauschalen zurückgedrängt werden. Über die Details haben wir mit Professor Boris Augurzky gesprochen. Er ist Gesundheitsökonom und Mitglied der Expertenkommission.