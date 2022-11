Viele Skifans stehen in diesem Jahr vor der Frage: Kann ich mir den Spaß in den Bergen überhaupt leisten? Denn klar ist: Vieles wird aufgrund der Energiekrise auch dort teurer. Lifts und Skipässe kosten entsprechend mehr. Worauf müssen sich Urlauber einstellen? Darüber haben wir mit Prof. Torsten Kirstges gesprochen. Er ist Direktor des Instituts für innovative Tourismus- und Freizeitwirtschaft an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven.