Was passiert mit Spenden, wenn Marokko deutsche Hilfe nicht will?

Nach dem schweren Erdbeben in Marokko hat das Land vier Länder um Hilfe gebeten. Deutschland ist nicht darunter. Dennoch haben schon viele Menschen an Hilfsorganisationen gespendet. Was nun mit diesen Geldern passiert, erklärt Frank Franke, Gründer der Hilfsorganisation Luftfahrt ohne Grenzen.