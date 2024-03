Heute soll der Bundesrat über das Cannabis-Gesetz entscheiden. Das hatte der Bundestag nach langen Diskussionen und in abgespeckter Form im Februar verabschiedet. Eigentlich ist das Gesetz im Bundesrat nicht zustimmungspflichtig. Aber es hat sich massiver Widerstand in den Ländern formiert. Welche Ängste und Besorgnis gibt es?Wie begründet sind die Bedenken der Länder? Und was halten junge Menschen von dem Gesetz?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 22.03.24 um 09:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr