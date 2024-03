Franz Kafka war einer der wichtigsten Schriftsteller des frühen 20. Jahrhunderts. In diesem Jahr jährt sich der Todestag Kafkas zum 100. Mal. Rätselhaft, geheimnisvoll, mysteriös - so werden seine Werke "Das Schloss", "Der Process" oder "Die Verwandlung" beschrieben. Aber wer war eigentlich dieser Kafka? Was macht ihn auch heute noch so faszinierend?

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 26.03.24 um 08:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr