Drei Tage lang ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Berlin. Es soll auch um brisante Themen gehen - Erdogan hat Israel als "Terror-Staat" bezeichnet. Am Freitagabend will Bundeskanzler Olaf Scholz den türkischen Präsidenten zu einem Arbeitsessen im Kanzleramt empfangen. Ist der Besuch Erdogans eine Chance oder doch eher ein Risiko? Und darf man ihn gerade jetzt empfangen?