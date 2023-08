Heute vor genau 60 Jahren hielt der US-amerikanische Baptistenpastor und Bürgerrechtler Martin Luther King eine Rede, die wie kaum eine andere weltweit in die Geschichte eingegangen ist: "I have a dream" - darin zeigt King eine Vision auf, in der weiß und schwarz in den USA friedlich und brüderlich zusammenleben und Menschen nicht mehr nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden. Für uns ist dieser historische Jahrestag Anlass, generell darauf zu blicken, inwieweit solche Visionen Gesellschaften verändern können. Erst recht in Zeiten, in denen Gesellschaften durch die handelnden Politiker eher immer weiter gespalten, denn vereint werden.