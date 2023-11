„Ich konsumiere, also bin ich“

Podcast „Ich konsumiere, also bin ich“

Viele müssen in diesen Zeiten auf jeden Euro achten. Das zeigen auch die Zahlen der Marktforscher. Die Leute sparen vor allem bei den „schönen Dingen“ des Lebens. Was verändert sich dadurch in der Gesellschaft? Ein Gespräch mit dem Philosophen Arnd Pollmann.