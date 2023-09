Fitte, athletische und muskulöse Körper gelten heutzutage als schön. Das ist sowohl in den sozialen Netzwerken als auch auf Werbeplakaten immer wieder zu beobachten. Wer dem gegenwärtig vorherrschenden Schönheitsideal entsprechen will, muss meist so einiges dafür tun. Neben gesunder Ernährung ist natürlich Bewegung unabdingbar. Der Einfluss von Social Media auf unser Selbstbild ist enorm. Wieviel Sport und tut dem Körper tatsächlich gut und wann wird’s gefährlich und kann fatale Folgen haben? Wir haben mit Expertinnen und Experten gesprochen.