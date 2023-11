Viele sehen in KI-Anwendungen wie Chat-GPT eine Gefahr für die Demokratie. Wie man die Fortschritte in der KI einhegen kann, sofern das nötig ist, besprechen in dieser Woche Politiker, Konzernchefs und Fachleute in der Nähe von London beim globalen KI-Sicherheitsgipfel. Wir wollen wissen: Stellt KI wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie dar? Welche Rolle kann sie etwa in Wahlkämpfen spielen? Und wie beeinflussen KI-generierte Inhalte öffentliche Diskurse?