Heute findet in Ramstein mal wieder ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe statt - es ist mittlerweile schon das 5. auf der US-Militärbasis. Das Ziel der Treffen: die Koordination der militärischen und zivilen Unterstützung der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffs. Es nehmen Vertreter aus über 50 Ländern teil. Wahrscheinlich werden dort auch dieses Mal wieder neue Waffenlieferungen für die Ukraine beschlossen werden. Doch der Krieg in dem Land kann auf diese Weise offensichtlich nicht beendet werden. Experten rechnen noch mit einer sehr, sehr langen Kriegsdauer. Wurde vor einem Jahr noch über diplomatische Bemühungen gesprochen, wie dieser Krieg beendet werden könnte, ist dieses Thema in den letzten Monaten komplett aus der öffentlichen Diskussion verschwunden. Der Krieg scheint wie festgefahren - auf dem Schlachtfeld genauso wie in unseren Köpfen. Und während in der Ukraine täglich Menschen sterben, scheint sich der Westen mittlerweile mit ihm abgefunden zu haben. hr-iNFO fragt deshalb: Wo bleiben die Strategien für ein Ende des Krieges? Und wie könnten Sie konkret aussehen?