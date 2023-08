Es gibt verschiedene Gründe, warum Frauen auch jüngeren Alters sich dafür entscheiden, keine Mutter werden zu wollen. Da ist der Wunsch nach Freiheit und Selbstverwirklichung, aber auch die Angst vor Überforderung und die Sorge, eine Familie finanziell nicht stemmen zu können. Auch Klimaaktivisten debattieren, kinderlos bleiben zu wollen, um die CO²-Emissionen zu reduzieren. Die radikalste Form der Entscheidung, kinderlos bleiben zu wollen, ist die Sterilisation. Laut Statistischem Bundesamt sind rund 1,5 Millionen Frauen in Deutschland sterilisiert - über das Alter der Frauen gibt es allerdings keine Angaben. Junge Frauen, die sich ganz klar in ihrer Entscheidung sind und sich sterilisieren lassen wollen, finden allerdings oft keinen Arzt oder eine Ärztin, um den Eingriff vorzunehmen. Wir sprechen mit der Autorin einer Studie, die die Gründe für die Sterilisation auch von jungen Frauen untersucht hat. Und wir reden mit einem Frauenarzt, der begründet, warum er Frauen in jungen Jahren von der Sterilisation abrät. Außerdem berichten wir darüber, wie Sterilisation eigentlich medizinisch geht.