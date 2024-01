Welt am Wendepunkt? - Wahljahr in den USA

Welt am Wendepunkt? - Wahljahr in den USA

2024 ist ein Super-Wahljahr: weltweit werden so viele Menschen an die Wahl-Urnen gerufen wie noch nie in der Menschheitsgeschichte, schreibt "Economist". Neben der Europa-Wahl stehen die Wahlen in den USA im Fokus. Wird Donald Trump wieder Präsident?