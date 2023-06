Viel Trinken, mittags kein Sport, Kopf und Körper vor zu viel Sonne schützen - auf diese Ratschläge beschränkten sich bislang die öffentlichen Verlautbarungen, wenn das Thermometer 30 Grad oder mehr anzeigt. Jetzt wird die Hitze politisch. Wenn der, der eben noch rüstig auf dem Tennisplatz aktiv war, „plötzlich am Rollator geht“, wie Gesundheitsminister Lauterbach es drastisch skizzierte, wenn die Menschen durch die Hitze krank werden oder gar sterben, dann leidet auch die Produktivität der Gesamtgesellschaft, so Ärztevertreter, und dann gehen steigende Temperaturen die breite Öffentlichkeit an. Eilig werden nun Hitzeschutzpläne verfertigt. Kälteräume, öffentliche Trinkbrunnen, gezielte Ansprache für Risikogruppen sind geplant. Aber auch bei der Planung unseres Lebensraums muss umgedacht werden. Mehr Grün muss in die Stadt, das Klima muss in der Stadtplanung eine größere Rolle spielen. Aber wie geht das? Wie stellen sich große und kleine Städte auf die Hitze der Zukunft ein? Darüber sprechen wir mit dem Architekten Tim Driedger, mit der Dachdeckermeisterin Melanie Bernhardt, dem Meteorologen Tim Staeger vom ARD-Wetterkompetenzzentrum und der Allgemeinmedizinerin Astrid Rehner.