Erdogan stellt sich noch einmal zur Wahl. Am Sonntag wird über ein neues Parlament und den Präsidenten abgestimmt. Nach 20 Jahren im Amt hat Erdogan diesmal ernst zu nehmende Konkurrenz. Es hat sich ein Parteienbündnis zusammengeschlossen, dass vor allem eines will: einen Machtwechsel in der Türkei. Wir wollen darüber sprechen, wie sehr das Erdbeben diese Wahl beeinflussen könnte, was die desolate wirtschaftliche Lage für Folgen hat, was sich die junge Generation wünscht für ihr Land und was alles dranhängt an diesem Wahlausgang. Das tun wir mit dem Turkologen Prof. Raoul Motika, mit dem Leiter der Türkischen Redaktion der Deutschen Welle, Dr. Erkan Arikan, mit Dr.Klaus-Jürgen Gern vom Institut für Weltwirtschaft und der Politikwissenschaftlerin Dr. Gülistan Gürbey, die sich mit Transformationsprozessen im Nahen Osten beschäftigt.