Ob im Amateur- oder Profisport - SchiedsrichterInnen werden gebraucht, um im Zweifel zu entscheiden. Klar gibt’s auch mal Fehlentscheidungen, aber was der Schiri sagt, das gilt. Eigentlich. Im Fußball ist das manchmal nicht so. Aus dem Stadion kennt man ja den Fangesangtext: „Schiri, wir wissen wo dein Auto steht…“ Als Lied ist das noch lustig, aber aus Spaß wird leider allzu oft ernst. Gerade im Amateurbereich und bei den Kindern- und Jugendlichen kommt es immer wieder zu Beschimpfungen oder sogar körperlichen Attacken. Deutschlandweit ist die Zahl an Gewalt und Diskriminierungsfällen gestiegen. Das ist nicht nur ein Problem für die betroffenen SpielleiterInnen, sondern auch für den Fußball selbst. Kein Wunder, dass das Interesse am Schiedsrichterjob sinkt.