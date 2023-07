Wenn er sein Maul aufreißt und man in die zahlreichen spitzen Zahnreihen blickt, überkommt einen die blanke Angst. Da das aber eher selten vorkommt, ist ein gewisser Steven Spielberg schuld daran, dass wir dieses Bild vor Augen haben, wenn wir über Haie reden. Und selbst wenn es immer wieder Haiattacken gibt, so handelt es sich dabei lediglich um Unfälle, denn der Mensch passt nicht in das Beuteschema dieses Raubtiers. Der Hai hat ein Imageproblem und ist eher gefährdet als eine Gefahr für uns: Die Haifischflossen-Suppe gilt in Asien als besondere Delikatesse. Anlässlich der jüngsten Berichte über Hai-Attacken an New Yorks Küste schauen wir hinter die Sensationslust dieser Meldungen und sprechen mit Menschen, die Haien tatsächlich schon begegnet sind. Mit dem Extremschwimmer André Wirsieg, der Tourismusberaterin Sigrid Frede, der Tierschützerin Heike Zidowitz und mit Gerhard Wegner, dem ehemaligen Präsidenten der Hai- und Meeresschutzorganisation Sharkproject International e. V.