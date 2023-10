Etwa jede fünfte Frau in Deutschland ist kinderlos. Für manche ist das ein Schicksalsschlag, andere wollen ganz bewusst keine Kinder. Weil sie egoistisch sind? Weil ihnen Karriere wichtiger ist als Familie? Soweit die weit verbreiteten Vorurteile. Frauen ohne Kinderwunsch haben oft das Gefühl, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Anders als Männer übrigens. Will ich ein Kind oder nicht? Das ist eine Entscheidung fürs Leben. Und manchmal kommt dann doch die bange Frage: werde ich meine Wahl eines Tages bereuen? Darüber sprechen wir mit Verena Kleinmann, Podcasthost „Kein Kinderwunsch“, Bevölkerungsforscher Martin Bujard, Sozialwissenschaftlerin Claudia Rahnfeld und Männlichkeitsforscher Christoph May. Podcasttipp: Verena ist 39 Jahre alt, in einer Beziehung und hat keinen Kinderwunsch. ABER so einfach abhaken kann sie das Thema nicht. In ihrem Kopf sind Fragen wie: "Mache ich einen riesigen Fehler, wenn ich kein Kind bekomme?" Antworten gibt´s im Podcast „Kein Kinderwunsch“ https://www.ardaudiothek.de/sendung/kein-kinderwunsch/12809263/