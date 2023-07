Die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland ist in diesem Jahr ganz offiziell 60 Jahre alt geworden. 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag. Aus Feinden sollten Freunde werden. Seitdem ist viel gewachsen und einiges wieder eingeschlafen. Jetzt will Präsident Emmanuel Macron die Freundschaft wieder „wachrütteln“ und kommt zum Staatsbesuch nach Deutschland. Derweil schauen wir besorgt nach Frankreich und auf die schweren Krawalle dort. Wir fragen uns: Wie geht es Dir, Frankreich und wie steht es um unsere Beziehung? Darüber sprechen wir mit Hélène Miard-Delacroix, Professorin an der Sorbonne in Paris, Günter Müchler, Autor des Buches „Beste Feinde“ und mit Tobias Bütow, Generalsekretär des Deutsch-Französischen Jugendwerks, das am Mittwoch 60jähriges Bestehen feiert.