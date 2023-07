Die Spanier haben gewählt und eine Richtungsentscheidung getroffen: Entweder das Land rückt politisch nach rechts mit einem Bündnis aus Konservativen und Rechtspopulisten oder Regierungschef Sánchez kann mit seinem Linksbündnis weiter regieren. Wir wollen wissen: Wohin geht die Reise des Landes, das zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen gehört? In diesem Sommer zeigt sich, wie stark das Land von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Während Spanien traditionell ein Auswanderungsland ist, wandern aktuell viele Menschen aus Marokko und Afrika ein - oder hängen fest an den meterhohen Grenzzäunen der spanischen Exklave Melilla. Wie geht’s Dir Spanien? Darüber sprechen wir mit Ferran Ferrando Melia vom „Instituto Cervantes“ in Frankfurt, Luise Rürup von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien und Portugal und mit dem Autor und Journalisten Mohammed Amjahid.