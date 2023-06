Hunderte Feuerwehrleute bekämpfen den Großbrand am Altkönig im Taunus. Denn trotz eines relativ nassen Frühjahrs ist die Trockenheit der Wälder ein nachhaltiges Problem. Was wir aus Südeuropa oder Kalifornien gewohnt sind, trifft nun auch auf unsere Wälder zu. Sind die Flammen ein loderndes Zeichen, den Klimawandel endlich ernst zu nehmen, oder haben wir es mit einem Katastrophenfall zu tun, der jederzeit und an jedem Ort passieren kann? Wie resilient sind unsere Wälder und wie kann man Waldbränden vorbeugen? Diese Fragen wollen wir klären, mit Melvin Mika, dem Forstamtsleiter von Langen, Professor Pierre L. Ibisch, von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde und dem Förster Christoph von Eisenhart-Rothe, von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald