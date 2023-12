Kein Vergessen - 60 Jahre Auschwitz-Prozess

Wie an das Grauen erinnern? An Auschwitz. Sinnbild eines unbeschreiblichen Verbrechens. Vor 60 Jahren, am 20. Dezember begann der erste Frankfurter Auschwitzprozess im Römer. Und genau wie heute gab es auf dem Platz davor einen Weihnachtsmarkt. Gegensätzlicher hätte es nicht sein können: Draußen Kerzenschein, Glühwein und Vedrängen in Wirtschaftswunder-Zeiten, drinnen der größte Strafprozess der Nachkriegszeit. 23 Männer wurden 1963 angeklagt: Ehemalige SS-Angehörige, die bis dahin unbehelligt in der Mitte der Gesellschaft gelebt hatten. 20 Monate nach Prozessbeginn fallen die Urteile. Und heute gilt der Auschwitzprozess als entscheidender Anstoß für die politische und gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der NS-Zeit. Aber wie gut war die Aufarbeitung? Wie verhält es sich mit dem Mythos der „Entnazifizierung“ in Ost- und Westdeutschland? Bald werden die letzten Überlebenden ihre Geschichten nicht mehr erzählen können. Aber auch viele der Täter und Täterinnen von damals werden tot und nicht verurteilt sein. Wie die Erinnerung an das Verbrechen wach halten, das uns bis heute auf viele Weisen umgibt? Mit dabei der Filmemacher Kurt Langbein, Nachkomme von Überlebenden, Autorin Marlen Adler und Autor Max Czollek. Podcast-Tipp: Verfolgung, Vernichtung, Entmenschlichung: Im Doku-Podcast „Stätten des Schreckens - Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann“ erinnern Zeitzeugen an das, was nicht wiederkommen darf. Anhand von vielen unveröffentlichten Aufnahmen des 2003 verstorbenen Bremer Filmemachers Karl Fruchtmann rekonstruiert Autor Florian Bänsch vier Gespräche mit Überlebenden des Holocaust. Es sind zutiefst erschreckende und bedrückende Berichte. Daneben beeindruckende Momente der Hoffnung, des inneren Widerstands und der Stärke. Erfahrungen von ganz unterschiedlichen Menschen, die in den Interviews alle den gleichen Wunsch äußern: Gehört zu werden. https://www.ardaudiothek.de/sendung/staetten-des-schreckens-zeitzeugenberichte-nach-aufnahmen-von-karl-fruchtmann/94641788/

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 20.12.23 um 18:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr