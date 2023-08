Ob im Freibad, der Politik oder in der Pop-Kultur: „Echte“ Männer sind wieder im Kommen. Im Netz tummeln sich immer mehr Antifeminismus-Influencer. Life-Coaches und Männer-Bootcamps zeigen, was „wahre“ Männlichkeit bedeutet und was Frauen (angeblich) wirklich wollen. Trotz Feminismus, Debatten über „toxische Männlichkeit“ und MeToo-Bewegung: Der Macho ist zurück! Ist das Patriarchat wirklich unerschüttert? Woher kommt der neue Machismus? Und wohin führt er? Darüber sprechen wir mit dem Psychologen Markus Theunert, mit Prof. Matthias Sutter, Verhaltensökonom, dem Männertherapeuten Björn Süfke und mit Judith Rahner von der Amadeu Antonio Stiftung.