Mobil, agil und flexibel – Was bringt uns New Work?

Vier-Tage-Woche, Sabbatjahr und die Work-Life-Balance fest im Blick, so beschreiben manche Personalverantwortlichen junge Bewerber und Bewerberinnen. Sie können sich so ein selbstbewusstes Auftreten und solche Forderungen leisten. Denn in Zeiten des Fachkräftemangels ringen viele Unternehmen schon jetzt um Nachwuchs und es wird noch schwieriger werden. Diese Situation treibt den Wandel der Arbeitswelt voran. New Work ist zum Schlagwort für eine neue Unternehmenskultur geworden. Alte Hierarchiestrukturen werden aufgebrochen, Mitarbeitende können selbstbestimmter, flexibler und gleichzeitig verantwortlicher arbeiten. Löst New Work die Probleme auf dem Arbeitsmarkt? Können so nicht nur junge Menschen, sondern auch ältere von einer menschlicheren Arbeitswelt profitieren? Und ist dieses andere Verständnis von Unternehmenskultur wirklich für alle passend und in allen Branchen machbar? Darüber sprechen wir mit Prof. Carsten Schermuly, Wirtschaftspsychologe und New-Work-Experte, Prof. Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft, dem Frankfurter Gastronomen Thomas Klüber und dem Generationenforscher Rüdiger Maas. Podcast-Tipp: SWR2 Wissen: Das Team als Chef - Mit New Work die Arbeitswelt neu denken Flache Hierarchien, flexibel und kreativ, team- und werteorientiert arbeiten: New Work ist eine Antwort auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt. https://www.ardaudiothek.de/episode/swr2-wissen/das-team-als-chef-mit-new-work-die-arbeitswelt-neu-denken/swr2/12044751/ Filmtipp: Die Story im Ersten: https://1.ard.de/new-work

