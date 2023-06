Einfach alle Hüllen fallen lassen! Mit den steigenden Temperaturen steigt auch das Bedürfnis, lästige Textilien von sich zu werfen. Nicht nur, wenn der See oder das Schwimmbad lockt. In Deutschland haben sich Nacktivisten zusammengetan und fordern offensiv dazu auf, sich hüllenlos durch den Tag zu bewegen: zu Fuß, auf dem Rad, joggend oder segelnd, privat oder in aller Öffentlichkeit. Im eigenen Garten ist das auf jeden Fall erlaubt. Richterlich bestätigt sonnt sich ein Hausbesitzer im Frankfurter Westend splitternackt, auch wenn es seine Mieter stört. Manche fühlen sich von der Nacktheit anderer belästigt, finden die eigene Nacktheit vielleicht peinlich, andere genießen die grenzenlose nackte Nähe zur Natur. Ist prüde, wer immer noch gerne ein vor Sonne und Blicken schützendes Stück Stoff an sich trägt? Darüber sprechen wir mit “GetNakedGermany.e.v.”, der Sexualtherapeutin Ann-Marlene Henning, der Kunsthistorikerin Sabine Poeschel und dem Journalisten Marc Engelhardt, Autor von “Ich bin dann mal nackt”.