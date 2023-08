„Wie man sich sesselt, so sitzt man“ so heißt es doch, oder? Und dann sitzen und sitzen und sitzen wir. Über neun Stunden durchschnittlich an jedem Werktag, so steht es in einer aktuellen Studie zur Gesundheit der Deutschen. Und das macht nicht nur einfallslos und müde, sondern ist richtig ungesund. Egal ob wir auf dem Designer-Bürostuhl, auf dem Billigstuhl aus Plastik oder in der Loungeecke im Wohnzimmer sitzen: zu langes Sitzen fördert Herzerkrankungen, Krebs und Diabetes, den Rücken braucht man gar nicht zu fragen. Denn wer lange sitzt, hat keine Zeit mehr für Bewegung. Also: alle, die gesund bleiben wollen, sollen aufstehen! Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir u.a. mit dem Sportwissenschaftler Ingo Froböse, dem Filmemacher Hauke Wendler, der einem Plastikstuhl durch die halbe Welt hinterhergereist ist, und dem Neurowissenschaftler Henning Beck.