Viel Luft fürs Geld! Immer mehr Mogelpackungen im Regal.

Neulich auf dem Sofa: Warum sind die Chips schon leer? Erst beim zweiten Blick fällt auf - es war viel weniger in der Packung! Der Preis aber ist der gleiche! Skandal! 2023 ist das Jahr der Mogelpackung. Stiftung Warentest kann das belegen. Egal ob bei Margarine, veganen Würstchen, Haribo oder Schokolade - immer die gleiche Masche. Der Preis bleibt oft gleich, aber der Inhalt wird weniger. „Gierflation“ nennen das manche inzwischen. Mehr gibt‘s allenfalls von dem, was wir nicht brauchen: Zum Beispiel mogelt die Lebensmittelindustrie jede Menge Zucker in ihre Produkte. Aber: Die Bunderegierung wollte doch kämpfen gegen diese Formen der Täuschung und Abzocke - was ist daraus geworden? Darüber reden wir mit Armin Valet von Stiftung Warentest, Prof Tomaso Duso vom DIW, dem Diabetologen Dr Matthias Riedl und Manuel Wiemann von Foodwatch. Podcast-Tipp: Wenn es um Mogelpackungen geht, sind Konzerne oft wenig „laut“. Ganz anders sieht das bei Werbung aus aus. Und Werbung wirkt. Muss sie ja wohl, sonst würden Firmen weltweit nicht Milliarden dafür ausgeben. Oder? Wie kann uns Werbung manipulieren? Wie wirkt sie auf uns? Damit beschäftigt sich eine Folge des Podcasts „Quarks Daily“. Was weiß die Wissenschaft darüber, ob Werbung uns wirklich manipulieren kann - so, dass wir Dinge kaufen, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Der Podcast zeigt, welche Tricks die Werbeindustrie anwendet und wie wir uns dagegen wappnen können. https://www.ardaudiothek.de/episode/quarks-daily-dein-taeglicher-wissenspodcast/spezial-werbung-wie-manipulierbar-sind-wir/wdr/94718982/

Autor: hr-iNFO Veröffentlicht am 19.12.23 um 18:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr