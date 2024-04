In Nordmazedonien gab es in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl einen Rechtsruck. Die Kandidatin der Nationalkonservativen Gordana Siljanovska Davkova geht nun in die Stichwahl gegen den Amtsinhaber Stevo Pendarovski.

Autor: Oliver Soos Veröffentlicht am 26.04.24 um 18:27 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr