Müssen wir angesichts des Klimawandels unsere Lebensgewohnheiten ändern ? Weniger heizen, weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren für den Klimaschutz? Das war Thema in unserer jüngsten "Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten"-Folge. Der Berliner Klimaforscher Felix Creutzig argumentiert da: Ohne Verzicht und auch Verbote wird es nicht gehen. "Echt jetzt"?-Host Oliver Günther lehnt beides ab. Er will nicht persönlich die Fehler der Politik ausbaden. Was Ihr dazu sagt, hört Ihr in diesem "Echt jetzt? - Eure Meinung"