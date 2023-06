Die Frage ist schnell gestellt. Auf einer Party, in der Kneipe. „Woher kommst Du eigentlich?“ Weil jemand anders aussieht, vielleicht anders spricht. Aber die vermeintlich harmlose Frage, finden andere gar nicht harmlos. Was die einen nett meinen, empfinden andere als „ausgrenzend“, sogar als „rassistisch“. Darüber müssen wir reden – in „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten“

Hadija Haruna-Oelker ist eine schwarze Deutsche, die in Frankfurt lebt und arbeitet. Sie ist in ihrem Leben schon sehr oft gefragt worden: „Woher kommst Du eigentlich?“ Die Frage sei „ausgrenzend“, sagt Hadija Haruna-Oelker: „Sie ist ein indirekter Platzverweis, weil sie die Zugehörigkeit zu Deutschland des anderen in Frage stellt – auch unabsichtlich."

Weitere Informationen "Echt jetzt?" als Podcast Alle Folgen von "Echt jetzt?" zum Nachhören finden Sie hier. Ende der weiteren Informationen

Echt jetzt?“-host Oliver Günther lebt und arbeitet auch in Frankfurt. Auch er ist deutsch, allerdings mit weißer Hautfarbe. Und er hat die Frage „Woher kommst Du eigentlich?“ schon oft gestellt, zum Beispiel Menschen wie Hadija Haruna-Oelker: „Und zwar aus Neugier und Interesse, und nicht, weil ich jemanden ausgrenzen will.“

In „Echt jetzt? Überzeug mich in 18 Minuten“ diskutieren die beiden über das Problem mit der Frage „Woher kommst Du eigentlich?“