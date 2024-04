Wenn Streit sich hochschaukelt - wie kommt man raus aus der Eskalationsspirale?

Eskalation - das Wort haben Sie in der vergangenen Woche sicher oft gehört. Nach dem Angriff Irans auf Israel vor mehr als einer Woche hält die Welt den Atem an: Wohin dreht sich die Spirale des Konflikts? Wir kennen das ja aus so vielen alltäglichen Streit- und Konfliktsituationen. In der Familie, unter Nachbarn, im Kollegenkreis: Ein Wort gibt das andere, die Schärfe nimmt zu, die gegenseitigen Verletzungen auch. Irgendwann sind die Fronten verhärtet. Wie kommt man raus aus so einer Konfliktspirale? Darum dreht sich unser Himmel und Erde Sonntagsthema heute. Da hören wir unter anderem davon, was ein Schlichter im Streitfall unternimmt, wir fragen einen Sozialpsychologen, was er bei Nachbarschaftsstreitigkeiten rät. Und wir fragen auch nach der spirituellen Dimension: Wie ist das, wenn man dem Rat Jesu folgt und auch noch die zweite Wange hinhält?

Autor: Bauerochse, Lothar Veröffentlicht am 19.04.24 um 16:00 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr