"Es war einmal ..." trifft True Crime: Märchen und Verbrechen

Die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Märchen. Auf Bühnen gespielt oder ganz klassisch aus dicken Büchern vorgelesen. Eigentlich aber sind viele Märchen ganz schön grausam. Nicht nur bei Hänsel und Gretel, die die Hexe am Ende bei lebendigem Leib im Backofen verbrennen - nachdem die wiederum die Kinder hatte essen wollen. Von solchen Grausamkeiten hin zu echten Verbrechen - also „True Crime“ - ist der Weg nicht weit. Diese Idee steht hinter der erfolgreichen Podcast-Serie „Märchen und Verbrechen“. Am 15. Dezember geht eine lang erwartete neue Staffel an den Start. Dagmar Fulle spricht mit Autorin und Regisseurin Viviane Koppelmann und schlägt mit der Kasseler Grimmwelt den Bogen zur dortigen Ausstellung „Akte Rumpelstilzchen“ und der Frage nach Recht und Gerechtigkeit im Märchen.

Autor: Dagmar Fulle Veröffentlicht am 07.12.23 um 14:10 Uhr Quelle: © Hessischer Rundfunk Bild © hr